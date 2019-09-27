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Киев парализовали масштабные пробки: какие улицы лучше объезжать

27 сентября, 08:55

Традиционно утренний коллапс - на Борщаговке, на Дарницкой площади, на мостах и в центре

В Киеве утром в пятницу, 27 сентября, наблюдаются серьезные пробки. По данным сервиса Google Maps, в городе зафиксировано около 10 ДТП.

Так, тянучки сковали проспект Бажана (Южный мост свободен), Дарницкий мост – в сторону центра, Надднепрянское шоссе и мост Патона – в сторону центра, Северный мост и Набережно-Рыбыльская.

Катастрофическая ситуация снова и на Дарницкой площади.

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Кроме того, заторы наблюдаются и в центре – на бульваре Леси Украинки, улицах Большой Васильковской, Максима Гринченко, Бассейной, Крещатик, Жилянской, Воздухофлотском проспекте.

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Традиционно усложнено движение и на Борщаговке, где тянучками скован проспект Леся Курбаса, улица Семьи Сосниных, улица Пшеничная улица Вадима Гетьмана.

Также пробки на проспекте Победы и Большой Окружной.

Напомним, что на путепроводе на улице Бойчука с 20:00 26 сентября до 7:00 7 октября ограничат движение.

Отметим, что в Киеве с 19 сентября по утрам ограничили въезд грузового транспорта со стороны Борисполя. Цель ограничений – уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.

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Киев ДТП пробки

Источник: Сегодня

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