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Киев парализовали масштабные пробки: какие улицы лучше объезжать

4 ноября, 08:55

Традиционно тянучки наблюдаются на мостах, в центре и на въезде в столицу

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Спустя несколько часов после серьезного ДТП на Одесской трассе под Киевом столицу парализовали серьезные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, утром в понедельник, 4 ноября, в городе произошло более 10 ДТП.

В частности, заторы зафиксированы на проспекте Бажана, Южный мост при этом свободен, на Дарницком мосту в направлении правого берега, на Надднепрянском шоссе, на мосту Патона и проспекте Соборности, на Набережном шоссе.

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Вместе с тем, на Северном мосту наблюдаются небольшие тянучки, однако пробки есть на проспекте Ватутина и бульваре Перова.

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Кроме того, серьезно усложнено движение на проспекте Героев Сталинграда, улицах Богатырской и Скляренко, а также на Вышгородской.

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Также пробки утром наблюдаются в центре – на улице Бойчука, бульваре Леси Украинки и Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, на Парковой дороге и Владимирском спуске.

Традиционно заторы также есть на проспекте Победы, Воздухофлотском, проспекте Леся Курбаса, Софиевской Борщаговке, на Одесской трассе от перекрестка между Гатным и Чабанами, а также на Голосеевском проспекте.

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Напомним, что ранее в Киеве пассажиры автобуса поймали водителя автобуса сразу на нескольких нарушениях: шофер курил в кабине, при этом постоянно смотрел в смартфон и лишь иногда поглядывал на дорогу.

Также ранее под Киевом произошло жуткое ДТП – столкнулись Audi A6 и Volkswagen Passat. От удара первую легковушку отбросило в кювет.

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Киев ДТП пробки

Источник: Сегодня

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