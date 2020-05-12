Киев парализовали масштабные пробки: люди часами добираются на работу

В Киеве с самого утра во вторник, 12 мая, с ослаблением карантинных мер наблюдаются серьезные пробки и многочисленные ДТП.
Так, в городе произошло более десятка аварий, а тянучки парализовали проспект Бажана, Дарницкий мост и Днепровскую набережную, мост Патона и мост Метро, проспекты Освободителей и Броварской, бульвар Перова, проспект Романа Шухевича и Северный мост.
Пробки также сегодня сковали Богатырскую, Героев Сталинграда, Подол, Набережное шоссе, проспект Лобановского, Большую Окружную дорога и Голосеевский проспект.
При этом киевляне в социальных сетях пишут, что сегодня часами добираются на работу, публикуют фото тянучек и отмечают, что с самого утра есть проблемы с заказом такси.
Пробка на Левом береге
Напомним, что с 12 мая столичные власти обещали увеличить количество рейсов общественного транспорта.
Подробнее о том, что разрешено в столице со смягчением карантина, смотрите в сюжете:
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