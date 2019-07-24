Киев парализовали пробки: проблемы на мостах и на Борщаговке

Согласно данным Google maps, в городе произошло около десятка ДТП

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Утром в среду, 24 июля, в столице наблюдаются пробки. Согласно данным Google maps, в городе произошло около десятка ДТП.

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Так, движение усложнено на Южном мосту в сторону правого берега. На левом – пробка на улице Центральной.

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Дарницкий мост свободен, а мост Патона заблокирован заторами в сторону правого берега, где уже есть большие тянучки на Надднепрянском шоссе.

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Мост Метро также без пробок, однако тянучки есть на подъезде к нему на Броварском проспекте. Пробки сейчас и на улице Братиславской.

На Северном мосту тоже пробки, также проблемы с движением транспорта – на проспекте Бандеры и Богатырской.

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Кроме того, тянучками скован Подол – улицы Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Константиновская.

В то же время проспект Победы застыл в тянучках в сторону центра практически от метро "Житомирская" до "Шулявской".

Также пробки на проспекте Леся Курбаса, улицах Семьи Сосниных и Пшеничной. Затруднено движение на Большой Окружной дороге и на Софиевской Борщаговке.

Напомним, что на Шулявке три месяца идет возведение нового моста. Cтроительство столкнулось с серьезными трудностями. Под будущей переправой много устаревших коммуникаций, и до сих пор не решен вопрос со сносом цеха завода "Большевик". "Сегодня" разбирались, что же не так на стройке.

Движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику.

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