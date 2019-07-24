Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Киев парализовали пробки: проблемы на мостах и на Борщаговке

24 июля, 09:11

Согласно данным Google maps, в городе произошло около десятка ДТП

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Утром в среду, 24 июля, в столице наблюдаются пробки. Согласно данным Google maps, в городе произошло около десятка ДТП. 

Скриншот
Скриншот

Так, движение усложнено на Южном мосту в сторону правого берега. На левом – пробка на улице Центральной.

Скриншот
Скриншот

Дарницкий мост свободен, а мост Патона заблокирован заторами в сторону правого берега, где уже есть большие тянучки на Надднепрянском шоссе.

Скриншот
Скриншот

Мост Метро также без пробок, однако тянучки есть на подъезде к нему на Броварском проспекте. Пробки сейчас и на улице Братиславской. 

На Северном мосту тоже пробки, также проблемы с движением транспорта – на проспекте Бандеры и Богатырской. 

Скриншот
Скриншот

Кроме того, тянучками скован Подол – улицы Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, Константиновская. 

В то же время проспект Победы застыл в тянучках в сторону центра практически от метро "Житомирская" до "Шулявской".

Также пробки на проспекте Леся Курбаса, улицах Семьи Сосниных и Пшеничной. Затруднено движение на Большой Окружной дороге и на Софиевской Борщаговке. 

Напомним, что на Шулявке три месяца идет возведение нового моста. Cтроительство столкнулось с серьезными трудностями. Под будущей переправой много устаревших коммуникаций, и до сих пор не решен вопрос со сносом цеха завода "Большевик". "Сегодня" разбирались, что же не так на стройке. 

Движение по мосту было закрыто в марте. В апреле Шулявский путепровод (один из самых загруженных в столице) полностью разобрали, а закончить все работы, включая постройку нового моста, обещают к концу этого года. Стоимость работ оценивается в около 830 миллионов гривен, у генподрядчика заверяют, что все работы идут по графику. 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег транспорт, Киев, пробки

Вы сейчас просматриваете новость " Киев парализовали пробки: проблемы на мостах и на Борщаговке". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве ограничат движение на важной транспортной артерии

Вчера, 16:07

В столице решили отремонтировать путепроводы на пересечении улицы Богатырской с Оболонским проспектом и проспектом Бандеры

Трудности Шулявского моста в Киеве: снос цеха завода "Большевик" до сих пор не решен

Вчера, 09:44

В КГГА нам рассказали, что занимаются переговорами по сносу здания

Uber будет возить и кормить целый месяц за 645 гривен

Вчера, 09:35

Компания Uber предложит месяц бесплатного пользования электротранспортом и доставку еды Uber Eats

В Киеве могут ограничивать движение четыре дня подряд из-за визита премьера ОАЭ

21 июля, 14:34

В УГО заявили, что возможные ограничения движения "временные и незначительные"

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней

Самые красивые бегуньи мира

Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка

Украинская певица с мамой попала в ДТП в Словакии (фото)

Как убрать мешки под глазами и отеки век

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Кто они – самые красивые бегуньи мира?

Солнцезащитные кремы опасны для здоровья?

Как укрепить мышцы рук. Эффективные упражнения

10 миллионов смартфонов были заражены опасным приложением

15 красавиц российского кино

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки

22 июля, 07:51

Нардепы хотят жестких наказаний для преступников, а эксперты предупреждают об исках в ЕСПЧ

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Ромарио всегда был ловеласом. Он имел 3 жены и еще больше романов

"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь