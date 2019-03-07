Киев перед 8 марта парализовали огромные пробки
Ключевые транспортные артерии столицы скованы заторами перед 8 марта
Огромные пробки на столичных дорогах наблюдаются с самого утра в четверг, 7 марта.
По данным сервиса Google карт, ключевые транспортные артерии парализованы заторами.
Так, движение транспорта осложнено на Набережном шоссе в сторону Подола, стоит в пробках Новоконстантиновская, проспект Победы так же скован пробками от станции метро "Житомирская" практически до самой "Шулявки" в сторону центра.
Не лучше обстоят дела с движением транспорта на проспекте Леся Курбаса и Космонавта Комарова, на мосту Патона в сторону Правого берега и на Южном мосту – в сторону Левого.
Также отметим, что с 11.00 до 16:00 в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Столичное Шоссе по Южному мосту будет ограничено.
Ранее сообщалось, что накануне масштабное ДТП в центре Киева парализовало движение на Крещатике. Предварительная причина аварии – несоблюдение правил дорожного движения.
Также недавно в Киеве произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo.
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