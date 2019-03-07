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Киев перед 8 марта парализовали огромные пробки

Сегодня, 10:31

Ключевые транспортные артерии столицы скованы заторами перед 8 марта

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Киев перед 8 марта парализовали огромные пробки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fc3/61c/5c6fc361c4663.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fc3/61c/5c6fc361c4663.jpg Транспорт Ключевые транспортные артерии столицы скованы заторами перед 8 марта

Огромные пробки на столичных дорогах наблюдаются с самого утра в четверг, 7 марта.

По данным сервиса Google карт, ключевые транспортные артерии парализованы заторами.

Так, движение транспорта осложнено на Набережном шоссе в сторону Подола, стоит в пробках Новоконстантиновская, проспект Победы так же скован пробками от станции метро "Житомирская" практически до самой "Шулявки" в сторону центра.

Не лучше обстоят дела с движением транспорта на проспекте Леся Курбаса и Космонавта Комарова, на мосту Патона в сторону Правого берега и на Южном мосту – в сторону Левого.

Также отметим, что с 11.00 до 16:00 в направлении движения с проспекта Николая Бажана на Столичное Шоссе по Южному мосту будет ограничено.

Ранее сообщалось, что накануне масштабное ДТП в центре Киева парализовало движение на Крещатике. Предварительная причина аварии – несоблюдение правил дорожного движения.

Также недавно в Киеве произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров, которые находились в салоне Chevrolet Aveo. 

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Тег транспорт, Киев, Набережное шоссе, пробка, южный мост

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