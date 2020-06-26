Киев перед выходными остановился в километровых пробках

Выезды из города пока что свободны, однако в центре - транспортный коллапс

В столице во второй половине дня в пятницу, 26 июня, перед длительными выходными наблюдаются масштабные пробки. Как следует из данных сервиса Google Maps, в городе произошло более 20 ДТП.

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Катастрофическая ситуация на проспекте Бандеры, улице Новоконстантиновской, Богатырской, проспекте Героев Сталинграда, тянучки в сторону правого берега есть на Северном мосту.

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В Пробках тянется также Подол и Лукьяновка: улица Глубочицкая, Вознесенский спуск, Верхний Вал, Набережно-Крещатицкая, улицы Черновола и Ильенко.

В центре тажке остановилось Набережное шоссе, Крещатик, Парковая дорога, Грушевского, Михайловская, Бессарабка, бульвар Леси Украинки, Коновальца, бульвар Дружбы народов.

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Проблематично проехать на проспекте Победы от Политеха пости до станции метро "Святошин", а также на проспекте Академика Палладина. Усложнен проезд также на Большой Окружной, Одесской площади.

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Выезды из города пока что свободны, однако на ряде участков уже начинают собираться тянучки. В частности, на Житомирской трассе и в районе Старых Петровцев.

Вместе с тем, водители сообщают о многокилометровых тянучках на Одесской трассе в сторону Одессы, а также и на подъезде к Южной Пальмире.

Видео: Подслушано Одесса

Видео: KIEVMAP

Отметим, что в столице снова могут ограничить работу общественного транспорта.

Напомним, что украинцев ожидают длительные выходные в связи с Днем Конституции, который отмечается 28 июня. В 2020 году День Конституции удачно приходится на воскресенье. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 27 по 29 июня включительно.

Как в Украине отмечали День Конституции в прошлом году, смотрите в сюжете:

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