Киев перед выходными остановился в километровых пробках

В столице во второй половине дня в пятницу, 26 июня, перед длительными выходными наблюдаются масштабные пробки. Как следует из данных сервиса Google Maps, в городе произошло более 20 ДТП.
Катастрофическая ситуация на проспекте Бандеры, улице Новоконстантиновской, Богатырской, проспекте Героев Сталинграда, тянучки в сторону правого берега есть на Северном мосту.
В Пробках тянется также Подол и Лукьяновка: улица Глубочицкая, Вознесенский спуск, Верхний Вал, Набережно-Крещатицкая, улицы Черновола и Ильенко.
В центре тажке остановилось Набережное шоссе, Крещатик, Парковая дорога, Грушевского, Михайловская, Бессарабка, бульвар Леси Украинки, Коновальца, бульвар Дружбы народов.
Проблематично проехать на проспекте Победы от Политеха пости до станции метро "Святошин", а также на проспекте Академика Палладина. Усложнен проезд также на Большой Окружной, Одесской площади.
Выезды из города пока что свободны, однако на ряде участков уже начинают собираться тянучки. В частности, на Житомирской трассе и в районе Старых Петровцев.
Вместе с тем, водители сообщают о многокилометровых тянучках на Одесской трассе в сторону Одессы, а также и на подъезде к Южной Пальмире.
Отметим, что в столице снова могут ограничить работу общественного транспорта.
Напомним, что украинцев ожидают длительные выходные в связи с Днем Конституции, который отмечается 28 июня. В 2020 году День Конституции удачно приходится на воскресенье. А это значит, что украинцы получают три выходных дня подряд: с 27 по 29 июня включительно.
Как в Украине отмечали День Конституции в прошлом году, смотрите в сюжете:
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