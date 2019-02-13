Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,51
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Транспорт

Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов

Сегодня, 15:07

Депутаты горсовета согласовали целевую программу развития транспортной инфраструктуры города до 2023 года

Фото: Александр Яремчук
Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/2d9/968/5c42d9968c1bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/2d9/968/5c42d9968c1bb.jpg Транспорт Депутаты горсовета согласовали целевую программу развития транспортной инфраструктуры города до 2023 года

До 2023 года Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов. Об этом говорится в городской целевой программе развития транспортной инфраструктуры города, которую согласовали депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского горсовета.

"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, – 76,4 млрд грн. Большую часть – 69,8 млрд грн – будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание – капитальному ремонту дорог. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена. Их за пять лет должно быть более 20. В рамках развития городского общественного транспорта должны до 2023 года закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов", – заявил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.

Кроме того, программа предлагает сконцентрироваться на постоянной мобильности и, в частности, сосредоточиться на инфраструктуре для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Именно из-за такого подхода, как говорится в пресс-релизе, в столице за последние три года количество официально зарегистрированных автомобилей выросло более чем на 15% без учета автомобилей на еврономерах.

"По прогнозам экспертов, к 2025 году в столице будет больше машин на 60%. Сейчас столичные мосты перегружены, деградирована трамвайная сеть, в целом отсутствует связанная велоинфраструктура. Целевая программа призвана решить эти проблемы", – подчеркивается в сообщении.

В программе предложен такой порядок приоритетности участников дорожного движения маломобильные группы населения, пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт, грузовой транспорт, передвигающийся индивидуальный транспорт, стоящий индивидуальный транспорт.

"Приоритет будет развитию электротранспорта. В частности, предлагается объединить левобережную и правобережную трамвайные сети. Также планируется установить квоты на паркоместа в центре, повысить комфорт общественного транспорта. Это, по мнению разработчиков целевой программы, будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", – отмечают в пресс-службе горсовета.

Ранее мы сообщали, что против подорожания проезда протестовали в Киеве пассажиры пригородных маршруток. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег транспорт, Киев, троллейбусы, горсовет, автобусы, закупка

Вы сейчас просматриваете новость " Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охота на "зайцев" в транспорте Киева: какие права имеют контролеры и пассажиры

Сегодня, 13:37

Права контролеров и пассажиров в транспорте Киева – все особенности проверки билетов

Что даст киевлянам Подольский мост и где проляжет метро на Троещине – по Маяковского или по Бальзака

Вчера, 08:26

В Киеве на выходных в центре изменятся маршруты трех троллейбусов

8 февраля, 19:48

На улице Сечевых Стрельцов будут устранять последствия аварии на водопроводе

В Киеве из-за ЧП остановилась городская электричка

8 февраля, 10:08

Мужчина упал на рельсы на перегоне между станциями Дарница и Левобережная

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов

Петросяна обсмеяли из-за выхода в свет со своей любовницей

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

У Гордона есть подозрения, кто подбросил ему голову свиньи

Россия сделала подлое заявление об Украине в ООН

Королёва удивила своей фигурой

Умер ведущий программы "Время"
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото