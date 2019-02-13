Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов
Депутаты горсовета согласовали целевую программу развития транспортной инфраструктуры города до 2023 года
До 2023 года Киев планирует закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов. Об этом говорится в городской целевой программе развития транспортной инфраструктуры города, которую согласовали депутаты на заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Киевского горсовета.
"Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, – 76,4 млрд грн. Большую часть – 69,8 млрд грн – будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание – капитальному ремонту дорог. Также в программе заложены расходы на строительство новых станций метрополитена. Их за пять лет должно быть более 20. В рамках развития городского общественного транспорта должны до 2023 года закупить более 400 трамваев, троллейбусов и электробусов", – заявил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.
Кроме того, программа предлагает сконцентрироваться на постоянной мобильности и, в частности, сосредоточиться на инфраструктуре для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. Именно из-за такого подхода, как говорится в пресс-релизе, в столице за последние три года количество официально зарегистрированных автомобилей выросло более чем на 15% без учета автомобилей на еврономерах.
"По прогнозам экспертов, к 2025 году в столице будет больше машин на 60%. Сейчас столичные мосты перегружены, деградирована трамвайная сеть, в целом отсутствует связанная велоинфраструктура. Целевая программа призвана решить эти проблемы", – подчеркивается в сообщении.
В программе предложен такой порядок приоритетности участников дорожного движения маломобильные группы населения, пешеходы, велосипедисты, общественный транспорт, грузовой транспорт, передвигающийся индивидуальный транспорт, стоящий индивидуальный транспорт.
"Приоритет будет развитию электротранспорта. В частности, предлагается объединить левобережную и правобережную трамвайные сети. Также планируется установить квоты на паркоместа в центре, повысить комфорт общественного транспорта. Это, по мнению разработчиков целевой программы, будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей", – отмечают в пресс-службе горсовета.
Ранее мы сообщали, что против подорожания проезда протестовали в Киеве пассажиры пригородных маршруток.
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