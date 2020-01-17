Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольского моста (видео)

Автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть в конце этого года

Фото: КГГА

Киев получил первую партию натяжных тросов для Подольско-Воскресенского моста. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"После демонтажа верхней части временных опор, которые удерживали арку (ржавых конструкций, все хорошо помнят) на очереди новый важный этап. Установка натяжных тросов, которые будут обеспечивать надежность удержания конструкций моста, рассчитанных под автомобильное сообщение и линию метрополитена. Их изготавливают в немецком городе Гельзенкирхен на заводе компании Bridon-Bekaert – известного в мире предприятия, производящего все виды промышленных стальных тросов", – написал на своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, с заводом была достигнута договоренность о закупке весной прошлого года, к началу апреля немецкое предприятие должно поставить 68 гигантских тросов. Первая партия в Киев уже прибыла.

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"И специалисты начинают подготовительные работы, чтобы с мая начать монтаж этих подвесов. Далее полностью демонтируют нижнюю часть временных опор и мост "станет" на свое место", – уточнил Кличко.

Кроме того, по его словам, на данный момент почти достроили эстакаду на Рыбальском полуострове, построены левоповоротный съезд на улицу Набережно-Рыбальскую, эстакады на Трухановом острове и в урочище Горбачиха, мост через реку Десенку. Продолжаются работы по строительству заезда на мостовой переход с улицы Набережно-Крещатицкой в ​​районе улиц Верхний и Нижний Валы, а также участка Подольско-Воскресенского мостового перехода от дамбы Русановских садов к новому путепроводу через железную дорогу на левом берегу. Продолжается строительство самого путепровода на участке от улицы Центральной Садовой до пересечения с железной дорогой.

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Кличко добавил, что автосообщение через Подольско-Воскресенский мост планируют открыть в конце этого года. На нем обустроят шесть полос для движения автомобильного транспорта и два железнодорожных пути под будущее метро (на нижнем ярусе), а также проложат трубопровод.

Проектная пропускная способность нового мостового перехода составит до 60 000 авто в сутки. Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года. Длина мостового перехода – более 10 километров. На начало этого года на достройку Подольско-Воскресенского моста общая выделенная сумма составляет почти 7 миллиардов гривен. Около 3 миллиардов планируется выделить в 2020 году.

Напомним, с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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