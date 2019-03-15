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Киев получит от ЕБРР 320 млн евро на обновление транспорта

Сегодня, 17:53

За счет полученного финансирования будет обновлен транспортный парк столицы

Автор: Егор Онищенко
Автор: Егор Онищенко. Фото: Сегодня
Киев получит от ЕБРР 320 млн евро на обновление транспорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bc8/e8d/5c8bc8e8d2c03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bc8/e8d/5c8bc8e8d2c03.jpg Транспорт За счет полученного финансирования будет обновлен транспортный парк столицы

Киевская городская государственная администрация подписала с Европейским банком реконструкции и развития Меморандум о взаимопонимании по программе ЕБРР "Зеленые города", сообщает пресс-служба КГГА.

Документ открывает возможности воплотить важные инфраструктурные проекты в столице. В частности, обновить парк "Киевпастранса" и Киевского метрополитена новыми автобусами, троллейбусами и вагонами метро. А также поможет осуществить комплексную реконструкцию трамвайной линии и остановки "Контрактовая площадь" и капитальный ремонт моста Метро.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, были отобраны четыре проекта из сферы транспортной инфраструктуры, которые могут быть реализованы в течение 2019-2020 годов. На днях Кредитный комитет ЕБРР утвердил концепции проектов на ориентировочную общую стоимость в 320 млн евро.

"После подписания Меморандума мы должны подготовить все необходимые документы и согласовать эти проекты. Тогда будут подписаны кредитные соглашения и начнем тендерные процедуры", – уточнил городской глава Киева.

На сегодняшний день в рамках сотрудничества с ЕБРР в столице уже реализуются два проекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта. Один – на 60 млн евро для КП "Киевпастранс" по закупке 185-ти автобусов и 202-х троллейбусов. А также на 40 млн евро для КП "Киевский метрополитен" – закупка 50 вагонов метро. Эти проекты будут продолжаться до 2021 года.

В рамках программы "Зеленые города", кроме финансовых ресурсов, ЕБРР предоставляет городам-партнерам поддержку во внедрении экотехнологий, а также в разработке и реализации плана действий по программе. При этом оказывается содействие в определении инвестиционных программ и получении донорской помощи.

Напомним, в Киеве с 16 марта начнется масштабная реконструкция Шулявского моста. Напомним, съезды с Шулявского моста закрыли 17 августа 2018 года, с тех пор там проходят ремонтные работы и укладка новых инженерных коммуникаций.

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Тег транспорт, Киев, финансирование, ЕБРР, инфраструктура

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