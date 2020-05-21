Киев с самого утра снова застрял в километровых пробках: с Левого берега почти не выехать

В Киеве продолжается транспортный коллапс и с самого утра в четверг, 21 мая, городские дороги традиционно сковали многокилометровые пробки.

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Проблематично выехать сегодня с Левого берега. Так, несколько ДТП и заторы парализовали почти всю Троещину – стоят проспект Маяковского, улицы Бальзака и Карла Маркса, проспект Шухевича, Северный мост.

Такая же ситуация и на Броварском проспекте, мосту Метро, улиц Миропольской, Братиславской, Попудренко, проспекте Гагарина, Дарницкой площади, проспекте Соборности, улице Вифлеемской.

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Тянучки есть на Дарницком мосту, Дарницком шоссе, на улицах Березняковской, Тепловозной, Здолбуновской, проспекте Григоренко, Днепровской набережной, проспекте Бажана.

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Также тянучками скованы улице на Подоле, в центре, на Дорогожичах и на Лукьяновке. Усложнен проезд в районе Цирка – стоят проспект Победы, улицы Жилянская и Борщаговская. Также проспект Победы не двигается в сторону центра на участке от станции метро "Житомирская" до станции "Нивки". Традиционно парализованы проспекты Гузара, Курбаса, улица Гетьмана, проспект Лобановского, улицы Народного ополчения и Новая.

Пробки также на выездах из Софиевской Борщаговки, Вишневого, Крюковщины, Новоселок, Большой Окружной, на улице Заболотного и на Столичном шоссе, а также на въезде в столицу со стороны Одесской трассы и на Голосеевском проспекте.

Тем временем общественный транспорт из-за пробок ходит с перебоями. Как сообщает "Киевпастранс", утром задерживается движение троллейбусов №30, 91 и автобусов №114 на пр. Маяковского – пл. Керченская. Маршруты курсируют без соблюдения графика движения.

Напомним, что с 22 мая общественный транспорт должны запустить в обычном режиме работы, а метро запустят с 25 мая.

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