Киев с сентября запускает социальное такси, сначала – для детей

Пока речь идет о пилотном проекте для 170 детей с инвалидностью

В Киеве с сентября планируют запустить "Социальное такси" или "Инватакси для детей с инвалидностью" для тех, кто не может передвигаться самостоятельно. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает Официальный портал Киева.

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"Мы понимаем, что транспортировать детей с инвалидностью в обычном общественном транспорте не самое легкое занятие. Для таких задач у нас уже работает социальный транспорт, который оборудован для перевозки людей на креслах колесных и сопровождающих лиц. Но Киев пока покрывается не полностью, ведь около 8 тыс. человек с инвалидностью нуждаются в специализированной транспортной перевозке", – рассказала чиновница.

В КГГА надеются, что благодаря "Инватакси" увеличится количество транспортных средств, что позволит осуществлять больше таких перевозок и полностью покрыть потребность в них.

Пока речь идет о пилотном проекте для 170 детей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной реабилитации и должны передвигаться по городу. В случае подтверждения эффективности услуги "Инватакси" будут доступны для всех лиц с инвалидностью, которые не могут передвигаться самостоятельно.

Хонда также добавила, что потребность в перевозке людей с инвалидностью постоянно возрастает: в 2018 году осуществили 19 364 перевозки для 764 человек, в 2019 – 20 152 перевозки для 801 человека, за первый квартал 2020 – почти 8000 перевозок для 410 человек.

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Напомним, в марте в Киеве водитель маршрутки № 193 (пл. Дарницкая – ж/м Корчеватое) отказался перевозить ребенка с ограниченными возможностями, который зашел в транспортное средство и предъявил соответствующее удостоверение.

В июне в Украине в силу вступил закон, который приравнивает людей на инвалидных колясках к велосипедистам и разрешать им ездить по проезжей части.

Также в одном из сюжетов "Сегодня" рассказывалось, что в Одессе для людей с инвалидностью изготовили браслеты с QR-кодом:

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