Киев сковали масштабные пробки: по городу произошло более 15 ДТП

В Киеве утром во вторник, 1 октября, на дорогах наблюдаются серьезные пробки. Вследствие непогоды и более 15 аварий город сковали тянучки.
Как следует из данных сервиса Google Maps, движение усложнено на проспекте Бажана в районе станции метро "Осокорки", на Дарницком шоссе, на мосту Патона. Кроме того, катастрофическая ситуация с движением на Дарницкой площади и на Броварском шоссе.
Также тянучки утром есть на Северном мосту и на проспекте Шухевича.
Не лучше ситуация сегодня и на Подоле, а также на Лукьяновке, где в пробках застыли улицы Ильенко, Дегтяревская, Черновола.
Традиционно заторы на проспектах Победы и Леся Курбаса, Большой Окружной и Софиевской Борщаговке.
Напомним, что накануне на столичной Борщаговке возобновили движение скоростного трамвая.
Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.
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