Киев сковали масштабные пробки: по городу произошло более 15 ДТП

В Киеве утром во вторник, 1 октября, на дорогах наблюдаются серьезные пробки. Вследствие непогоды и более 15 аварий город сковали тянучки.

Как следует из данных сервиса Google Maps, движение усложнено на проспекте Бажана в районе станции метро "Осокорки", на Дарницком шоссе, на мосту Патона. Кроме того, катастрофическая ситуация с движением на Дарницкой площади и на Броварском шоссе.

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Также тянучки утром есть на Северном мосту и на проспекте Шухевича.

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Не лучше ситуация сегодня и на Подоле, а также на Лукьяновке, где в пробках застыли улицы Ильенко, Дегтяревская, Черновола.

Традиционно заторы на проспектах Победы и Леся Курбаса, Большой Окружной и Софиевской Борщаговке.

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Напомним, что накануне на столичной Борщаговке возобновили движение скоростного трамвая.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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