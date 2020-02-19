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Киев сковали масштабные пробки: в городе произошло около 20 ДТП

19 февраля, 09:36

Значительно усложнен проезд на Набережном шоссе, на въездах в Киев с юго-запада, а также есть тянучки на Подоле

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве утром в среду, 19 февраля, наблюдаются традиционные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, в городе произошло около 20 ДТП.

Так, серьезные тянучки на данный момент на Северном мосту, на улице Оноре де Бальзака, на бульваре Перова и улице Братиславской.

Мост Метро свободен, однако заторы есть на мосту Патона, на Южном мосту и на проспекте Николая Бажана, Дарницкий мост также свободен.

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Кроме того, пробками заблокировано Набережное шоссе, улица Бойчука.

В центре Киева проблемы с проездом на Большой Житомирской, бульваре Шевченко и на улице Жилянской, а также на Владимирском спуске. Значительно усложнен проезд на проспекте Победы, на улице Вадима Гетьмана, проспекте Академика Палладина.

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Также в тянучках Голосеевский проспект, въезд в Киев со стороны Крюковщины, а также со стороны Софиевской Борщаговки и Петропавловской Борщаговки.

Напомним, что 19 февраля в сторону левого берега с 9:00 до 15:00 ограничено движение на Южном мосту.

Также новости "Сегодня" писали, что "Киевтранспарксервис" подготовил список 59 коммерческих паркингов на 14 600 мест. Помимо этого, сообщалось, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений.

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транспорт Киев пробки

Источник: Сегодня

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