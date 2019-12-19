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Киев сковали пробки: какие улицы лучше объезжать

19 декабря, 09:40

Проезд усложнен на мосту Патона, где ведутся ремонтные работы, на Дарницком и Южном мостах

В Киеве утром в четверг, 19 декабря, наблюдаются традиционные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, в городе зафиксировано более 13 ДТП.

В частности, проезд усложнен на мосту Патона, где ведутся ремонтные работы, на Дарницком и Южном мостах, мост Метро и Северный мост свободны.

В пробках утром Набережное шоссе и Подол, в центре небольшие тянучки.

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Сергей Репецкий / Фото: Прокуратура Киева

Заторы также на Борщаговке, на проспекте Победы, Софиевской Борщаговке.

Напомним, что на Софийской площади вечером 19 декабря торжественно зажгут главную елку страны, в связи с чем запретят движение всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской:

  • с 17:00 до 19:00 – от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;
  • с 16:00 до 22:00 – от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.

Кроме того, до 26 января введено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда по правой полосе в направлении движения до Михайловской площади и запрещено движение вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

Напомним, что движение транспорта по Крещатику открыто в выходные и праздничные дни до окончания новогодних и рождественских праздников на Софийской площади.

Вместе с тем, в Киеве до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на стыке проспектов Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города.

Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.

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транспорт Киев пробки

Источник: Сегодня

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