Киев сковали пробки: какие улицы лучше объезжать

В Киеве утром в четверг, 19 декабря, наблюдаются традиционные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, в городе зафиксировано более 13 ДТП.
В частности, проезд усложнен на мосту Патона, где ведутся ремонтные работы, на Дарницком и Южном мостах, мост Метро и Северный мост свободны.
В пробках утром Набережное шоссе и Подол, в центре небольшие тянучки.
Заторы также на Борщаговке, на проспекте Победы, Софиевской Борщаговке.
Напомним, что на Софийской площади вечером 19 декабря торжественно зажгут главную елку страны, в связи с чем запретят движение всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской:
- с 17:00 до 19:00 – от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;
- с 16:00 до 22:00 – от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.
Кроме того, до 26 января введено ограничение движения транспорта вдоль Владимирского проезда по правой полосе в направлении движения до Михайловской площади и запрещено движение вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).
Напомним, что движение транспорта по Крещатику открыто в выходные и праздничные дни до окончания новогодних и рождественских праздников на Софийской площади.
Вместе с тем, в Киеве до конца года полностью перекрыли движение на половине путепровода на стыке проспектов Комарова и Леся Курбаса (возле платформы "Борщаговка" и станции скоростного трамвая "Семьи Сосниных"), ведущей в сторону центра города.
Также в Киеве уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу старого и возведению нового Шулявского путепровода.
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