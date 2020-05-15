Киев снова застыл в аномальных пробках: парализованы Левый берег, мосты и десятки проспектов

С ослаблением карантина в Киеве вот уже несколько дней наблюдаются масштабные пробки. В пятницу, 15 мая, заторы сковали Левый берег, мосты и центр.

Так, парализованы с самого утра Южный мост, проспект Бажана, Днепровская набережная, Дарницкий мост, Дарницкое шоссе, проспект Григоренко, мост Патона, проспект Соборности, Дарницкая площадь и проспект Гагарина, мост Метро, Броварской проспект почти до станции метро "Лесная", проспект Освободителей, бульвар Перова и улица Братиславская.

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Сложно утром выехать с Радужного и Троещины – проезд усложнен на Северном мосту, проспекте Шухевича, проспекте Маяковского и улице Бальзака до улицы Драйзера.

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На улице Богатырской идет ремонт дороги, пробки есть на улицах Скляренко и Кирилловской, в тянучках сегодня и Подол. В центре небольшие тянучки, однако проблемная ситуация уже на проспекте Победы в районе цирка, там же и на Жилянской.

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Кроме того, пробки – на улице Гетьмана, проспекте Лобановского, на проспекте Победы между станциями метро "Житомирская" и "Берестейская", а также на Голосеевском проспекте и Большой Окружной – традиционно парализован проезд на выезде с Софиевской Борщаговки.

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Также, по данным сервиса Google Maps, в городе произошло более 14 ДТП.

Вместе с тем, проблемы есть и на общественном транспорте. Так, как сообщает "Киевпастранс", на троллейбусном маршруте №30 и автобусном маршруте №114 по проспекту Бандеры – Северный мост "введено оперативное положение №4" из-за пробок. Так, троллейбусы и автобусы курсируют без соблюдения графика движения.

Напомним, что после ослабления карантина на общественном транспорте в Киеве произошел коллапс – люди выстраивались на остановках в огромные очереди. При этом власти напомнили, что специальные билеты на транспорте не отменяли и, возможно, на остановки вернут правоохранителей. Также мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой возобновить работу метро с 25 мая. На фоне проблем с регулярными пассажирскими перевозками в столице существенно поднялись цены на такси. Чтобы хоть как-то добираться на работу, люди создают чаты в социальных сетях для поиска попутчиков.

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