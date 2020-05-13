Киев снова остановился в пробках, а на остановках транспорта – огромные очереди (видео)

Парализован центр и мосты через Днепр, также тянучки на Борщаговке, Подоле, Оболони

В Киеве утром в среду, 13 мая, снова наблюдаются серьезные пробки, в городе произошло около 10 аварий.

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Согласно данным сервиса Google Maps, тянучками парализованы проспект Бажана, Днепровская набережная, Дарницкий мост, Дарницкое шоссе, улица Березняковская, мост Патона, проспект Соборности.

Скован пробками мост Метро, бульвар Перова, улица Бальзака, проспект Шухевича, Северный мост.

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Кроме того, не лучше ситуация на Подоле и в центре.

Затруднено утром движение и на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана и бульваре Гавела.

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Также сложная ситуация и на общественном транспорте. В частности, как сообщают киевляне, на линии скоростного трамвая на остановках наблюдаются огромные очереди.

Помимо этого, в центре сегодня планируется акция перевозчиков, которые уже перекрыли проезд, поэтому движение там может быть парализовано в течение всего дня.

Отметим, что накануне, в первый день ослабления карантина, десятки тысяч людей в Киеве попытались добраться на работу. Но из-за того, что доступ в общественный транспорт разрешен только по спецпропускам, многим пришлось вызывать такси. Почему в столице резко подорожал частный извоз – читайте в авторской статье на сайте "Сегодня".

Также в Госпродпотребслужбе Киева рассказали сайту "Сегодня", как будет работать метрополитен после завершения карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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