Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости в Киеве
  2. Транспорт

Киев снова остановился в пробках, а на остановках транспорта – огромные очереди (видео)

13 мая, 08:58

Наталья Руда

Парализован центр и мосты через Днепр, также тянучки на Борщаговке, Подоле, Оболони

В Киеве утром в среду, 13 мая, снова наблюдаются серьезные пробки, в городе произошло около 10 аварий.

Реклама

Согласно данным сервиса Google Maps, тянучками парализованы проспект Бажана, Днепровская набережная, Дарницкий мост, Дарницкое шоссе, улица Березняковская, мост Патона, проспект Соборности.

Скован пробками мост Метро, бульвар Перова, улица Бальзака, проспект Шухевича, Северный мост.

Реклама

Кроме того, не лучше ситуация на Подоле и в центре.

Затруднено утром движение и на проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана и бульваре Гавела.

Реклама

Также сложная ситуация и на общественном транспорте. В частности, как сообщают киевляне, на линии скоростного трамвая на остановках наблюдаются огромные очереди.

Помимо этого, в центре сегодня планируется акция перевозчиков, которые уже перекрыли проезд, поэтому движение там может быть парализовано в течение всего дня.

Отметим, что накануне, в первый день ослабления карантина, десятки тысяч людей в Киеве попытались добраться на работу. Но из-за того, что доступ в общественный транспорт разрешен только по спецпропускам, многим пришлось вызывать такси. Почему в столице резко подорожал частный извоз – читайте в авторской статье на сайте "Сегодня".

Также в Госпродпотребслужбе Киева рассказали сайту "Сегодня", как будет работать метрополитен после завершения карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

транспорт Киев пробки

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко рассказал, когда в Киеве заработает метро
Кличко рассказал, когда в Киеве заработает метроТранспорт
Киев парализовали масштабные пробки: люди часами добираются на работу
Киев парализовали масштабные пробки: люди часами добираются на работуТранспорт
В Киеве на строительстве метро перевернулся грузовик (фото)
В Киеве на строительстве метро перевернулся грузовик (фото)Происшествия
Кличко уточнил, как в Киеве будут ездить маршрутки и метро
Кличко уточнил, как в Киеве будут ездить маршрутки и метроТранспорт
Сильный дождь подтопил в Киеве около 300 мест, а транспорт застыл в пробках
Сильный дождь подтопил в Киеве около 300 мест, а транспорт застыл в пробкахТранспорт
Когда заработает метрополитен в Киеве и зачем по тоннелям гоняют пустые поезда
Когда заработает метрополитен в Киеве и зачем по тоннелям гоняют пустые поездаТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...