Киев стал в жутких пробках

Наибольшая загруженность дорог наблюдается в центре

Фото: Григорий Салай

Киев стал в жутких пробках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f4/5a8/5c57f45a81e15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f4/5a8/5c57f45a81e15.jpg 2019-02-18T10:37:00+02:00 Транспорт Наибольшая загруженность дорог наблюдается в центре

По состоянию на 10 утра на дорогах столицы наблюдается высокий уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Наибольшая загруженность дорог наблюдается в центре, а также на таких основных дорогах города в районе улиц Гетьмана и проспекта Лобановского, а также возле метро Университет, площадь Льва Толстого и вдоль набережной.

Кроме того, максимальный уровень пробок заметен на проспекте Победы, Академика Палладина и Большой Окружной дороге, на улице Крещатик, Борщаговской, Жилянской, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, Набережном шоссе, улице Саксаганского, Семена Скляренко, Вадима Гетьмана и Александра Довженко, Богдана Хмельницкого, Короленковской, Бассейной, Большой Житомирской, бульваре Дружбы народов, проспекте Голосеевском и Валерия Лобановского.

Многочисленные пробки наблюдаются на улице Михаила Грушевского, Большой Васильковской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Рыбальской, бульваре Леси Украинский, улице Антоновича, Степана Бандеры, Петра Сагайдачного, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, Бессарабской площади и Надднепрянском шоссе, на Нижнем Валу и проспекте Леся Курбаса.



На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Броварском проспекте и Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Соборности, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Напомним, в "Укравтодоре" отметили, на утро понедельника, 18 февраля, автодороги государственного значения в большинстве областей сухие, проезд основными трассами обеспечен.

Однако, в Карпатах предупредили о сильной лавинной опасности из-за резкого потепления.



Ситуации на столичных мостах: на Северном, Дарницком, Южном и на мосту Патона движение затруднено в направлении Правого берега, частично движение авто замедлено мостом Метро.

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