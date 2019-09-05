Киев стал в жутких пробках: куда лучше не ехать

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана и Мостицкой

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По состоянию на 9:30 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Особенно стоит центр, выезд из Софиевской Борщаговки и часть Окружной дороги.

Кроме того, стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и на ул. Семьи Сосниных, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевского, ул. Богатырской.

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Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Вадима Гетьмана и Мостицкой.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, проспектом Правды, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицами Юрия Ильенко, Машиностроительной, Гарматной, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.

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На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах – Дарницком, Южном, Северном, Патона – затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, что в Киеве 30 октября завершается опытный период испытания электронного билета KyivSmartCard. После этого общественный транспорт столицы полностью переходит на автоматизированную безналичную систему оплаты проезда.

Как напомнили в пресс-службе КГГА, уже с 1 ноября оплатить поездку в общественном транспорте можно будет с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card, розовый QR-билет) или карточки киевлянина.

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