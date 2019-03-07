Киев замер в пробках: на дорогах заторы и более 15 ДТП

Движение затруднено в центре, на мостах и на выезде из столицы

Фото: Григорий Салай

Киев замер в пробках: на дорогах заторы и более 15 ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/7f4/5a8/5c57f45a81e15.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/7f4/5a8/5c57f45a81e15.jpg 2019-03-07T17:03:00+02:00 Транспорт Движение затруднено в центре, на мостах и на выезде из столицы

В преддверии 8 марта и длительных выходных ситуация на столичных дорогах катастрофична – вечером в четверг, 7 марта, Киев застыл в многочисленных пробках.

По данным сервиса Google карт, на дорогах в столице зафиксировано более 15 ДТП. При этом заторами парализован центр Киева – движение затруднено по бульвару Тараса Шевченко, бульвару Дружбы Народов, улицах Симона Петлюры, Саксаганского, Льва Толстого, Паньковской, Антоновича, Большой Васильковской.

Также плачевная ситуация на Короленковской, Ивана Федорова, Гринченко, в Протасовом Яру.

На Кольцевой произошло сразу два ДТП, поэтому движение в сторону "Жулян" парализовано. На выезде из Киева по Одесской трассе тянучки, мост Метро не движется в сторону Левого берега, Южный мост – в сторону Правого.

На проспекте Победы, Большой Окружной и бульваре Дружбы Народов ведутся ремонтные работы.

Напомним, в преддверии 8 марта киевляне стоят в огромных очередях за цветами к празднику.

Также ранее сообщалось, что на 8 марта в Киеве будет аномально теплая для этого времени погода. В столице ожидается до +12...+15 градусов с небольшим дождем.

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