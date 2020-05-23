Киев запускает общественный транспорт и метро: названо точное время

Киев перейдет к следующему этапу ослабления карантина, в рамках чего запустят общественный транспорт. Такое решение приняли на заседании постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С сегодняшнего дня, с 12 часов 23 мая, в столице начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв. метров, в том числе и те, которые находятся в зданиях и имеют отдельные входы. С 12:00 восстановит в обычном режиме работу весь общественный наземный транспорт", - заявил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"С 25 мая с соблюдением всех норм и регламентов заработает метрополитен в обычном режиме. Также с 25 мая начнут работать все рынки и ярмарки. И также 25 мая будут доступны для использования спортивные, детские площадки в парках, скверах и на территории дворов. Кроме этого, готовятся к открытию с 1 июня детские сады и школы для 11 классов (имеется в виду сдача ВНО)", - заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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В то же время масочный режим остается обязательным для транспорта и общественных зданий.

"Мы сегодня в Киеве имеем такие показатели: общее количество новых случаев COVID-19 по последние 7 дней на 100 тыс. населения составляет в Киеве менее 12 человек, а именно 11,7%", — сказал он.

По словам Мондриевского, второй показатель, который дает возможность переходить к ослаблению карантинных мероприятий — это загруженность коек в учреждении здравоохранения. На сегодня определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 составляет менее 50%, а именно 35%. То есть в Киеве в больницах загружены 35% коек.

"Следующий показатель — среднее количество тестирований методом ПЦР составляет более 12 человек на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней. В Киеве этот показатель составляет 37,7. Учитывая все эти показатели принято решение о переходе к следующему этапу ослабления карантинных мероприятий в городе Киеве", — заявил он.

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В то же время министр здравоохранения Максим Степанов подчеркивал, что показатель инцидентности не позволяет переходить к ослаблению карантинных ограничений в Киеве.

"На сегодняшний день в Киеве показатель инцидентности превышает 12 и находится на уровне 15. Конечно, если мы говорим о сегодняшнем дне, переход к второму этапу смягчения пока не возможен", - сказал Степанов во время брифинга.

Напомним, после того, как ослабление карантина в Киеве запретили власти, мэр Киева Виталий Кличко снова попросил Кабмин разрешить запустить общественный транспорт с 23 мая, а метро – с 25 мая.

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