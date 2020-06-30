Киев застрял в пробках: парализованы въезды в город и мосты

Также тянучки есть и в центре

После длительных выходных в связи с Днем Конституции, который украинцы отмечали 28 июня, киевляне возвращаются в столицу и на дорогах утром во вторник, 30 июля, наблюдаются серьезные пробки. Согласно данным сервиса Google Maps, в городе зафиксировано около 10 ДТП.

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Так, тянучки есть на въездах в Киев – по Одесской трассе от Чабанов, со стороны Софиевской Борщаговки, на Житомирской и Ирпенской трассах, а также на Черниговской трассе.

Традиционно проблемы с проездом есть на Голосеевском проспекте, на проспекте Лобановского, а также стоит улица Гетьмана, тянучки есть на проспектах Победы и Палладина, а также на улице Телиги. На Подоле и в центре также усложнен проезд – на Лукьяновке и в районе Воздухофлотского путепровода серьезные заторы на проспекте Победы и на Жилянской.

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Сложно утром выехать с Троещины – парализованы улицы Бальзака, проспект Шухевича, Северный мост и подъезды к нему со стороны Набережно-Рыбальской.

Не лучше ситуация на Лесном массиве и в районе станции метро "Левобережная". Так, стоят проспект Освободителей, улица Генерала Жмаченко, улицы Братиславская и Миропольская, Киото, Кубанской Украины. Сложно проехать также по Броварскому проспекту и по мосту Метро.

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Мост Патона также в тянучках в сторону правого берега, усложнен подъезд к нему и на левом берегу – скованы пробками Русановская и Днепровская набережные, проспект Соборности.

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Южный мост свободен, однако серьезная пробка есть на проспекте Бажана и на улице Центральной.

Отметим, что с перебоями курсирует и общественный транспорт. По данным "Киевпастранса", задерживается движение трамваев №14, 15 по ул. Дегтяревская – Зоологическая по причине ДТП.

Напомним, что Одесская трасса была парализована 26 и 27 июня, когда люди ехали отдыхать в сторону Одессы, с 29 июня отдыхающие стали возвращаться домой и трасса в направлении на Киев снова оказалась заблокирована тянучками.

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