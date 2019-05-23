Киев застыл в километровых пробках: какие улицы лучше объезжать

Хуже всего ситуация обстоит на проспекте Победы

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

На столичных дорогах утром в четверг, 23 мая, наблюдаются километровые пробки, также по городу произошло более шести ДТП.

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Согласно данным сервиса Google Maps, сложнее всего ситуация на проспекте Победы, на участке которого от станции метро "Житомирская" до "Шулявской" произошло две аварии. Застыла в тянучках улица Вадима Гетьмана, проспект Комарова, улица Авиаконструктора Сикорского.

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На Софиевской Борщаговке стоит улица Соборная, улица Киевская. На Большой Окружной – заторы и сразу три ДТП. Подъезд к столице усложнен и на Одесской трассе, также тянучки на Академика Заболотного, Голосеевском проспекте и проспекте Лобановского. Традиционно в пробках – центр (бульвар Леси Украинки) и Подол (Наберженое шоссе, улица Набережно-Крещатицкая, улица Константиновская). Также пробки есть на Гаванском мосту.

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Также в тянучках улица Скляренко, проспект Бандеры, Богатырская, проспект Героев Сталинграда, Северный мост свободен, но есть пробки на проспекте Генерала Ватутина и бульваре Перова.

На Мосту Метро также тянучки в сторону центра, заблокирован и Броварской проспект. Аналогичная ситуация на мосту Патона и проспекте Соборности, Дарницком мосту и Дарницком шоссе. Южный мост свободен, но в тянучках проспект Бажана, улица Елизаветы Чавдар.

Ранее мы писали, что в столице возле станции метро "Сырец" Skoda влетела в грузовик "Киевпасстранс" и опрокинула ее. ДТП произошло накануне вечером, когда две аварийные автовышки ехали чинить контактную сеть троллейбуса. По словам одного из шоферов, по дороге его пыталась обогнать машина такси, а затем – подрезала. Удар после столкновения был настолько сильным, что водителю автовышки не удалось удержать машину на колесах – она перевернулась на бок прямо у остановки общественного транспорта.

Также сообщалось, что в одной из киевских маршруток дверью зажало ребенка.

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