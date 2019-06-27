Киев застыл в многокилометровых пробках: какие улицы лучше объезжать

Хуже всего ситуация с движением транспорта сложилась на Борщаговке

Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В Киеве утром в четверг, 27 июня, на столичных дорогах наблюдаются серьезные пробки. Согласно данным сервиса Google maps, по городу произошло также более 10 аварий.

В частности, проблематичная ситуация с проездом сложилась на проспекте Академика Палладина на Академгородке и на Большой Окружной. Ранее мы уже писали, что в связи с пробками люди вынуждены идти пешком вдоль дороги по несколько километров.

Наблюдаются тянучки традиционно и на проспекте Победы, где ремонтируется Шулявский путепровод.

Кроме того, заторы есть на проспекте Леся Курбаса (там ремонтируют путепровод), улице Семьи Сосниных и улице Пшеничной.

Также проблемы с беспрепятственным проездом сегодня есть на Воздухофлотском проспекте в района аэропорта "Киев" (Жуляны).

В центре – относительно свободно, однако тянучки наблюдаются на Подоле. Вместе с тем, скованы пробками практически все столичные переправы через Днепр.

Так, Южный мост свободен в сторону центра, однако на подъезде к нему со стороны Позняков – километровые пробки на проспекте Николая Бажана. При этом есть тянучка на мосту в сторону левого берега.

Дарницкий мост загружен, также пробки и ДТП – на Дарницком шоссе. На мосту Патона в сторону центра также тянучки, там произошло ДТП, едва движется проспект Соборности.

Мост Метро свободен, но на подъезде к нему серьезные заторы на Броварском проспекте.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, как в столице идут работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. На площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.

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