Киев застыл в пробках из-за непогоды
Традиционно пробки на проспекте Победы, в центре, а также на мостах через Днепр в сторону правого берега
В Киеве утром в среду, 27 марта, наблюдаются многочисленные пробки, согласно данным сервиса Google Maps.
Так, застыл в тянучках проспект Победы в сторону центра от станции метро "Святошин" до "Шулявки". При этом в районе метро "Берестейская" произошло ДТП. Также парализована Щусева от "Сырца" почти до "Дорогожичей". Не лучше ситуация на проспекте Леся Курбаса, где в районе Героев Космоса произошло сразу три аварии.
На удивление, не парализована пробками Окружная, там два ДТП, но есть только небольшие тянучки.
Серьезные пробки на Голосеевском проспекте в районе парка, в пробках застыл небольшой участок проспекта Науки – там тоже зафиксирована авария.
Также тянучки на Воздухофлотском проспекте и Жилянской, Набережном шоссе и Набережно-Крещатицкой, а также на Набережно-Рыбальской.
Северный мост и Мост Метро свободны, однако серьезные пробки в на Троещине и в районе станции метро "Дарница". В сторону правого берега есть тянучки на мосту Патона, на Дарницком и Южном мостах.
Напомним, в Киеве выпал мокрый снег, в среду погода в столице будет пасмурной, а в ночь на четверг, 28 марта, ожидается новая порция осадков в виде небольшого мокрого снега.
Также сообщалось, что в конце марта погода удивила жителей Чернигова снегопадом. В город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Накануне около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад. Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла.
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