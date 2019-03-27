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Киев застыл в пробках из-за непогоды

Сегодня, 08:56

Традиционно пробки на проспекте Победы, в центре, а также на мостах через Днепр в сторону правого берега

Фото: Алексей Филипов, Сегодня
Киев застыл в пробках из-за непогоды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f77/5c4/5c8f775c43698.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f77/5c4/5c8f775c43698.jpg Транспорт Традиционно пробки на проспекте Победы, в центре, а также на мостах через Днепр в сторону правого берега

В Киеве утром в среду, 27 марта, наблюдаются многочисленные пробки, согласно данным сервиса Google Maps.

Так, застыл в тянучках проспект Победы в сторону центра от станции метро "Святошин" до "Шулявки". При этом в районе метро "Берестейская" произошло ДТП. Также парализована Щусева от "Сырца" почти до "Дорогожичей". Не лучше ситуация на проспекте Леся Курбаса, где в районе Героев Космоса произошло сразу три аварии.

На удивление, не парализована пробками Окружная, там два ДТП, но есть только небольшие тянучки.

Серьезные пробки на Голосеевском проспекте в районе парка, в пробках застыл небольшой участок проспекта Науки – там тоже зафиксирована авария.

Также тянучки на Воздухофлотском проспекте и Жилянской, Набережном шоссе и Набережно-Крещатицкой, а также на Набережно-Рыбальской.

Северный мост и Мост Метро свободны, однако серьезные пробки в на Троещине и в районе станции метро "Дарница". В сторону правого берега есть тянучки на мосту Патона, на Дарницком и Южном мостах.

Напомним, в Киеве выпал мокрый снег, в среду погода в столице будет пасмурной, а в ночь на четверг, 28 марта, ожидается новая порция осадков в виде небольшого мокрого снега. 

Также сообщалось, что в конце марта погода удивила жителей Чернигова снегопадом. В город, жители которого начали отходить от последствий урагана, вернулась зима. Накануне около полудня в городе ярко светило солнце, но вскоре здесь прошел мелкий град, который шел почти десять минут, а потом начался снегопад. Впрочем, закончилась зима так же неожиданно, как и началась: снег быстро растаял, поскольку температура воздуха в Чернигове составляет около пяти градусов тепла.

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Тег транспорт, Киев, ДТП, пробки, пробки в Киеве

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