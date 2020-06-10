Киев застыл в пробках: парализовано движение на проспектах и мостах

На столичных дорогах утром в среду, 10 июня, наблюдаются пробки, многие транспортные артерии города скованы тянучками.
Согласно данным сервиса Google Maps, пробки наблюдаются на проспектах Бандеры, Героев Сталинграда, улице Набережно-Рыбальской, Северном мосту, проспекте Шухевича, улице Бальзака.
Сложная ситуация также на мосту Метро, Броварском проспекте, бульваре Перова, улице Генерала Жмаченко, Дарницком бульваре, улицах Братиславской, Миропольской, Кубанской Украины, Попудренко. Утром сложно выехать с Русановки и Березняков. В заторах стоят Русановская набережная, улица Энтузиастов, проспект Соборности, Днепровская набережная, улица Березняковская.
Усложнено движение на Дарницком мосту, Дарницком шоссе, проспекте Григоренко, улице Здолбуновской, проспекте Бажана, улице Ижевской.
Проблемы с проездом есть и в центре – сложно проехать на Грушевского, Парковой аллее, в районе Цирка на проспекте Победы, на улицах Жилянской, Саксаганского, Воздухофлотском проспекте, а также на Лукьяновке – на Дегтяревской и Ильенко, и на Подоле.
Традиционно заторы на Телиги, Гетьмана, на проспектах Гузара и Гавела, Курбаса, в районе Кардач, на проспекте Лобановского. Усложнен выезд с Софиевской Борщаговки, а также проблематично проехать на Большой Окружной, Глушкова, на Столичном шоссе.
Отметим, что с 9:00 10 июня до 18:00 будет частично ограничено движение на Крутогорной на участке от улицы Каменяров до Колосковой.
Напомним, что с 23 мая в столице запустили наземный общественный транспорт, а с 25 мая начало работать метро.
Также новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июня в Киеве и области работает система автофиксации нарушений скоростного режима.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк