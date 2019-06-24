Киевлян оставили без скоростного трамвая
Вместо скоростных трамваев жителям предложили три альтернативных маршрута
В выходные из-за ремонта путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса в Киеве полностью закрыли движение скоростных трамваев №1 и 3 на Борщаговской линии. Киевляне сразу ощутили неудобства. Жить без популярных маршрутов придется до конца сентября, а реконструкция моста продлится больше года.
Вместо скоростных трамваев жителям предложили три альтернативных маршрута. Это автобус-дублер третьего трамвая №3Т от Кольцевой дороги до вокзала. Автобус №4, который курсирует с Михайловской Борщаговки до Индустриального моста. И трамвай №2 — он ездит от просп. Королева к станции "Ромена Роллана". Но у пассажиров уже есть претензии.
"Автобус №3Т в выходные ездил с непонятным интервалом: то на остановку сразу подъезжает несколько машин, то нужно ждать следующий около получаса. В будние дни точно будет еще хуже", — говорит киевлянин Александр Палий.
"Людей в салоны набивается очень много. Духота ужасная, даже кондиционер не спасал", — сетует киевлянин Игорь Минаев.
Также люди не очень довольны автобусом №4. Мол, ездит он только по Борщаговке и Отрадному, и с него все равно многим приходится пересаживаться на другой транспорт. Небольшое утешение для жителей Борщаговки — трамвайный маршрут №2, который работает с 5:00 до 01:00. В нем можно проехать бесплатно. Но... тоже внутри массива. Так что будет ли он востребованным — пока вопрос.
РАЗБИРАЮТ. Ремонтные работы на путепроводе уже идут. В воскресенье пробки рядом с ним не было, но на рабочей неделе ситуация может кардинально измениться. За два дня строители сняли здесь трамвайное полотно, под которым начали рушится бетонные плиты, и приступили к демонтажу бордюрных камней. Также на место уже завезли трубы для прокладки новых коммуникаций под мостом.
Путепровод пока поддерживают леса, а его опоры, как мы убедились, выглядят действительно ужасно. С них отвалились огромные куски бетона, видны торчащие металлические штыри. Их приводить в порядок пока не начали.
Напомним, до конца года должны сделать половину путепровода по направлению в центр города, а в следующему году реконструируют вторую. На все работы потратят 413 млн грн. Для сравнения, практически в такую же сумму обошлось строительство нового пешеходного моста в центре.
Отметим, что в столице уже несколько месяцев продолжаются работы по сносу и возведению нового Шулявского путепровода. Новости "Сегодня" сообщали, что ранее на площадке начали собирать первую пролетную металлическую конструкцию путепровода длиной в 20—25 метров. Из таких пролетов до конца года обещают собрать мост. Сборка конструкции пролета пока продолжается. Позже при помощи крана ее установят на готовые опоры моста.
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