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Киевлян предупредили о проблемах с оплатой проезда в метро

4 марта, 12:21

Наталья Руда

Может не работать оплата проезда банковской картой на турникетах

В Киеве в среду, 4 марта, с 12:00 до 13:00 у пассажиров столичного метрополитена могут возникнуть проблемы с оплатой проезда с помощью банковских карточек на турникетах. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки.

"В период с 12:00 до 13:00 будут выполняться технические работы на сервере процессингового центра, в связи с чем в этот промежуток времени возможны отказы по операциям, осуществленным в терминалах АО "Ощадбанк", которые находятся в турникетах метрополитена, общей продолжительности до 10 минут", - говорится в сообщении.

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Ранее новости "Сегодня" писали, что в конце декабря в столичной подземке произошел сбой в работе турникетов для оплаты проезда по банковским карточкам.

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Кроме того, журналисты нашли автомат по продаже единых электронных билетов (е-билетов), который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также напомним, что на станциях Киевского метрополитена установят турникеты словенской компании Riko, industrijski, gradbeni inzeniring in leasing d.o.o.

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Киев сбой Киевский метрополитен

Источник: Сегодня

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