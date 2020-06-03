Киевлян удивили странные объявления с призывом не ездить в маршрутках

На улицах столицы начали появляться странные объявления, в которых горожан призывают не ездить в маршрутках, мол, в них можно заразиться коронавирусом, а в салонах грязно и никто не убирает. Объявление желтого цвета с перечеркнутой маршруткой заметили на столичной Троещине.

В коммунальной службе перевозок Киевской городской государственной администрации (КГГА) удивлены появлением таких наклеек. Там не могут сказать, кто автор плакатов и с чем связано их появление.

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Киевляне предполагают, что появление плакатов – это уже начало предвыборной кампании на пост мэра Киева. В объявлении указано, что "маршрутки – зло", а "Киеву нужен нормальный общественный транспорт".

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Напомним, что искоренить маршрутки в Киеве власти обещают уже не первый год, но процесс не пошел дальше обещаний и заявлений. Сами же перевозчики отмечают, что ежедневно перевозят до 1 миллиона пассажиров.

"Таких плакатов по трассе наших маршрутов нет. Отношение к ним – негативное. Мы честно выполняем свою работу, платим налоги. Кто-то использует такие плакаты в своих целях и интересах. Мы стараемся тщательно убирать салоны автобусов и они у нас чистые. Наверняка в городе есть грязные маршрутки, где не убирают. Но для этого есть служба перевозок, которая занимается такой проблемой. Пусть пишут в объявлениях номера конкретных грязных маршруток, думаю, их быстро проверят и наведут порядок", – рассказали нам в одной из компаний по перевозкам пассажиров.

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В социальных сетях предполагают, что появление такие плакатов – это инициатива коммунального предприятия "Киевпастранс", мол, они конкурируют с частными маршрутками, которые часто дублируют маршруты троллейбусов и трамваев.

"Мы не имеем никакого отношения к появлению этих плакатов. Однозначно, это не наша инициатива", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

Напомним, что в этом коммунальном предприятии есть свои маршрутки и они не всегда чистые.

Ранее сообщалось, что в конце мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в городе произошла криминальная разборка между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси. В ходе стрельбы пострадало и жилье мирных броварчан.

Также отметим, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик". Вместе с тем, в Украине вдвое выросло количество аварий с маршрутками.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, что мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь о результатах работы столичных властей в 2019 году, сообщил, что за последние несколько лет город закупил 284 единицы общественного транспорта – 121 новый троллейбус, 63 современных трамвая и 100 автобусов. Также были обновлены 135 вагонов метро и отремонтированы пять станций скоростного трамвая на Борщаговской линии.

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