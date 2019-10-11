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Киевлян возмутил МАФ посреди велосипедной дорожки в центре города

11 октября, 10:53

Киоск установили на улице Пушкинской напротив дома №14

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

В Киеве пролегающей через улицу Пушкинскую, которую обновят за 144 млн гривен, велодорожке установили МАФ, перегородив проезд велосипедистам. Об этом сообщается в группе "Белый велосипед" в Facebook.

В частности, киоск появился прямо напротив дома №14.

При этом в сети также появилось фото, что кроме МАФа на велодорожке также паркуются машины.

Фото: facebook.com/groups/kyivwhitebike

Фото: facebook.com/groups/kyivwhitebike

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Впрочем, в комментариях под постом жители столицы отмечают, что "ничего лучшего ждать не стоило".

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Напомним, в столице ежду Почтовой Площадью и мостом им. Патона построят новый веломаршрут. Его длина – ориентировочно 4,8 км. Веломагистраль построят вдоль зеленой зоны на месте демонтированного трамвайного пути. Разметку на велодорожке нанесут холодным двухкомпонентным пластиком. Вдоль веломаршрута будут установлены площадки для отдыха с тенью. Также обустроят пешеходную прогулочную зону, которая будет отделена от велочасти. Тротуар будет выполнен из ФЭМ-мощения. Кроме того, возле велодорожки будет обустроена укомплектованная "уличная мастерская" (станция ​​ремонта). Проект в полном объеме должен быть выполнен в апреле 2020 года, после этого начнутся строительные работы.

Также сообщалось, что мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Киев маф велодорожки

Источник: Сегодня

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