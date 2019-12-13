Киевлян возмутила плесень на центральной станции метро

Также пассажиры обратили внимание на водные разводы на станции метро "Лукьяновская"

Фото: Клим Братковский

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Киевлян возмутила плесень зеленого цвета, которая образовалась на станции метро "Олимпийская".

Пользователи социальных сетей пишут, что уже давно наблюдают зеленый грибок на стенах станции и возмущены, что никто его не убирает.

Также жители столицы пишут о водных разводах на стенах станции метро "Лукьяновская".

Почему так происходит и когда станцию "Олимпийская" очистят от зеленого грибка, сайт "Сегодня" поинтересовался в Киевском метрополитене.

Здесь говорят, что постоянно проводят работу по ликвидации мокрых пятен и подтеков.

"Мы постоянно работаем над ликвидацией негативных воздействий грунтовых вод на конструкции станций и тоннелей. Наши сотрудники ликвидируют мокрые пятна или места, где просачивается влага, также и убирают грибок и плесень. В среднем за год может возникать более трех тысяч протеканий в тоннелях и на станциях. Также убирается до двух тысяч мокрых пятен на станциях подземки. Работы по ликвидации протеканий проводится постоянно. Сейчас наши специалисты работают на синей ветке метро. Работы ведутся по ночам. Думаю, в ближайшие дни бригада будет задействована на "Олимпийской" и приведет стены станции в порядок", – сообщила нам Наталья Макогон, советник начальника Киевского метрополитена.

Она добавляет, что в столичной подземке есть станции, которые больше всего страдают от протеканий. Особенно там, где много влаги в грунтах. Среди таких: "Олимпийская", "Тараса Шевченко", "Лыбедская", "Печерская", "Лукьяновская", "Осокорки".

"Мы регулярно работаем над решением подобных проблем на станциях. Например, сложная ситуация была в тоннелях на станции метро "Осокорки", где даже ограничивалась скорость движения поездов. Там проводились работы по укреплению тоннелей, поскольку грунтовые воды негативно влияли на техническое состояние тоннелей", – добавляют в Киевском метрополитене.

Напомним, холодная погода и мороз способствуют распространению простудных заболеваний в столице. Многие жители Киева нарекают, что простудные бактерии приносят именно из столичного метрополитена, где традиционно большое скопление людей на перронах станций и на эскалаторах. Сайт "Сегодня" решил узнать: кто, как и чем именно моет подземку.

Ранее мы сообщали, что неизвестные разрисо­­ва­­ли краской целый сос­­тав метрополитена в Киеве. Ван­­да­­лы закрасили краской все ок­­на и двери в вагонах.

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