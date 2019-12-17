Киевлян ждут пробки: центр перекроют из-за акций протеста

На некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта

/ Фото: Алексей Филипов, Сегодня

В центре Киева во вторник, 17 декабря, запланировано проведение массовых акций протеста, в связи с этим движение транспорта на некоторых участках дорог будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Организаторы запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования. Поэтому, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей и гостей столицы, на некоторых участках столичных дорог будет ограничен въезд крупногабаритного грузового и специального транспорта. Просим с пониманием отнестись к таким временных мер. Также рекомендуем по возможности воздержаться от поездок центральной частью Киева на собственном автотранспорта, чтобы избежать осложнений дорожного движения", – говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент в центре Киева проезд свободен, тянучки наблюдаются в районе станции метро "Арсенальная", Парковой дороги и на Грушевского.

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Напомним, что на улице Банковой под Офисом президента, где ранее проходили митинги, обустроили каток.

Новости "Сегодня" сообщали, что 9 декабря в Париже состоялся саммит "Нормандской четверки", в разных форматах он продолжался почти восемь часов. В связи с проведением саммита на Майдане Незалежности прошли акции протеста, которые позднее переместились под Офис президента на Банковую. Митингующие разбили там несколько палаток и смонтировали сцену, но позднее прекратили акцию протеста и покинули правительственный квартал.

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