Киевлянам показали видео, как пользоваться электронным билетом

Уже с 1 ноября оплатить поездку в общественном транспорте можно будет только с помощью единого электронного билета

Фото: КГГА

В Киеве 30 октября завершается опытный период испытания электронного билета KyivSmartCard. После этого общественный транспорт столицы полностью переходит на автоматизированную безналичную систему оплаты проезда.

Как напомнили в пресс-службе КГГА, уже с 1 ноября оплатить поездку в общественном транспорте можно будет с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card, розовый QR-билет) или карточки киевлянина.

Купить и пополнить транспортную карту (стоит 50 гривен) можно:

на 10 станциях КП "Киевский метрополитен": "Крещатик", "Театральная", "Майдан Независимости", "Акедемгородок", "Лесная", "Арсенальная", "Теремки", "Выдубичи", "Сырец" и "Почайна".

в 322 точках "Т киоск";

через мобильное приложение Kyiv Smart City;

в личном кабинете киевлянина;

через платежные терминалы: Easy pay (1800 терминалов), Ibox (1110 терминалов), 2clik (725 терминалов).

Залог за е-билет не возвращается. Также, на станциях "Площадь Льва Толстого" и "Кловская" можно приобрести разовый Qr-код (стоимость – 8 гривен).

Тарифы (при приобретении поездок на транспортную карту Kiev Smart Card):

1-9 поездок – 8 грн за билет;

Реклама

10-19 поездок – 7,70 грн;

20-29 поездок – 7,40 грн;

30-39 поездок – 7,10 грн;

В тренде Представление на увольнение Кличко передали Зеленскому

40-49 поездок – 6,80 грн;

50 поездок – 6,50 грн.

Также власти инициируют создание резервной системы, чтобы предотвратить возможные сбои в работе новой системы оплаты проезда. Отметим, что с первого ноября банковскими терминалами для оплаты проезда должны оборудовать весь наземный транспорт. Напомним, с февраля этого года уже 40 миллионов человек совершили поездки с помощью е-билета.

Для обеспечения поддержки пассажиров создан портал transport.kyivcity.gov.ua, страницу Kyiv Smart Card в Facebook, сall-центр: (044) 366 55 55), работающего в режиме 24/7, и команду техподдержки для оперативного реагирования на обращения пассажиров.

Кроме того, в КГГА показали видео с напоминанием, как пользоваться е-билетом.

Напомним, что ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

Также читайте результаты проверки "Сегодня" внедрения новой системы оплаты проезда на самом деле.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама