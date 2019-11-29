Киевлянам устроили "душ" в одной из маршруток

/ Фото: Киев Оперативный

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Киевляне критикуют "комфорт" в столичных маршрутках. Во время затяжного дождя в некоторых салонах автобусов начинает обильно течь вода из потолка. В социальных сетях опубликовали фото из маршрутки №497-к, где пассажир держит в руках зонт, чтобы капающая с потолка вода не залила сидения. Маршрутка №497-к курсирует от станции метро "Академгородок" – улица Генерала Наумова. Проезд в ней стоит, кстати, шесть гривен.

"Если в маршрутке проблемы с протеканием – она вообще не может выезжать на маршрут и тем более в непогоду. Перевозчик должен понимать, что из-за дырявой крыши пострадают пассажиры. Как такие маршрутки выезжают на улицы города, нужно спрашивать у тех, кто им дает право ездить по улицам. Два раза в году все автобусы должны проходить техническое обследование в сервисных центрах при МВД. Получается, вот так они его проходят. Мы не можем заглянуть на крышу и посмотреть, в каком она состоянии. Для нас главное – документ, что маршрутка прошла техническое обследование и может перевозить пассажиров", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной службе перевозок КГГА.

Там добавляют, что перед выпуском автобуса на маршрут, его должен осмотреть механик.

"Если есть проблемы с крышей – механик не должен выпускать такой автобус на линию. Также водитель должен следить за ситуацией. Если течь образовалась уже на маршруте, он должен прекратить работу и поехать в парк на ремонт. Вообще в этой истории нужно разбираться, возможно, там неплотно закрыт вентиляционный люк или проблема в том, что прохудилась или выпала герметичная прокладка", – добавляют в службе.

К слову, пользователи социальных сетей пишут, что также заливает водой в салоне маршрутке №720, но это уже областная маршрутка.

Не так давно на проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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