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Киевляне до сих пор не могут платить картой за проезд в трамваях и троллейбусах

12 февраля, 16:17

Александр Марущак

Новых сроков запуска системы уже не называют

/ Фото: Pixabay

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Пассажиры наземного транспорта столицы до сих пор не могут пользоваться банковскими картами для оплаты проезда в салонах троллейбусов, трамваев и автобусов. Напомним, в декабре прошлого года столичные чиновники обещали, что такая возможность у пассажиров появится до конца декабря. Увы, этого так и не произошло даже в феврале. Сайт "Сегодня" выяснял, в чем причина.

"Пока что система оплаты проезда в наземном транспорте по банковским картам тестируется в закрытом режиме. Систему не запускают для массового пользования из-за нерешенных организационных вопросов с внешними партнерами – банками", – пояснили в департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА.

Новых сроков запуска системы там уже не называют.

В тоже время в департаменте заверяют, что оплата проезда по банковским картам в столичном метрополитене уже не списывает лишние поездки за проезд. Напомним, ранее горожане жаловались, что на турникетах метрополитена при оплате проезда банковской картой у них списывало по две поездки.

"Сейчас таких проблем уже не возникает. После Нового года турникеты в метрополитене были перепрошиты. Программное обеспечение работает надежно и новых жалоб от пассажиров не поступает. Наоборот, пассажиры быстрее проходят через турникеты и двойных списаний нет", – заверяют в департаменте.

Отметим, что "Сегодня" ранее протестировали автоматы по продаже е-билетов. Автомат принимает купюры от одной гривни до 200 и монеты – 1, 2, 5, 10 гривен. Кредитку нужно приложить к небольшому банковскому терминалу черного цвета, и она мгновенно списывает деньги. На мобильный телефон приходит подтверждение об оплате.

Также журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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Киев метро оплата

Источник: Сегодня

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