Киевляне ездят на транспорте без спецпропусков и продают их в интернете (видео)

С понедельника, 23 марта, в общественном транспорте Киева ужесточились нормы перевозок. Так, теперь в нем будут перевозить только по специальным пропускам и только тех людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города – работников больниц, продовольственных магазинов и аптек, спасателей, коммунальщиков и правоохранителей.

Власти уже уточнили, что специальный билет не отменяет необходимости оплачивать проезд.

"Проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть, пассажиры с спецпропускам, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", – заявил первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Также в КГГА снова призвали жителей столицы не штурмовать транспорт.

В администрации также разъясняли, что с 23 марта Национальная полиция будет обеспечивать соблюдение общественного порядка и ограничений на остановках. Кроме того, в каждой единице наземного общественного транспорта будут присутствовать не менее двух работников Нацполиции и представитель общественного формирования "Муниципальная стража". Они будут проверять специальные билеты, удостоверения личности и наличие средств индивидуальной защиты.

Реклама

Как сообщает издание "Страна", не у всех киевлян сегодня утром были специальные пропуска на транспорт, поэтому и в автобусы с трамваями пускают со справками с работы.

Видео: Страна

Кроме того, на остановках можно заметить транспорт, в котором не действует никакой пропускной режим и также нет правоохранителей.

Видео: Страна

Вместе с тем, киевлян возмутили и объявления в интернете, в которых предлагается продажа специальных пропусков по 100 гривен.

В тренде Власти Киева вводят новые методы борьбы с коронавирусом: подробности

Фото: Клим Братковский

На данный момент объявления уже удалили.

Подробнее о новых правилах перевозок в Киеве смотрите в сюжете:

Напомним, что в Киеве на данный момент инфицированы коронавирусом 29 человек, в Киевской области – пять.

Также читайте в материале "Сегодня" о ситуации в супермаркетах из-за карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама