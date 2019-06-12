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ФОТОФАКТ. Киевляне наказали "героя парковки" на Соломенке

12 июня, 12:55

Жители улицы Волгоградской надели на боковое зеркало автомобиля старую шину

Фото: Киев Оперативный

Жители Соломенского района наказали нарушителя парковки, который припарковался прямо у подъезда жилого дома во двое по улице Волгоградской, 31.

В частности, киевляне повесили на боковое зеркало автомобиля старую шину.

Соответствующее фото опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Ранее сообщалось, что на Минском массиве в Оболонском районе столицы местные жители наказали нарушителей парковки, бросив на их автомобили старые покрышки. 

Напомним, что на улице Ивана Кудри, 38 в Печерском районе Киева автохам протаранил кирпичную лестницу. Так, водитель Chevrolet припарковал автомобиль, въехав в лестницу у подъезда жилого дома. Примечательно, что кирпичная лестница не выдержала удара и частично разрушилась, а автомобиль остался цел. 

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.


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Тег Киев, парковка, герой парковки

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Сегодня

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