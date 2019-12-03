Киевляне нашли маршрутку с "раскладными" креслами

/ Фото: dtp.kiev.ua

Киевляне нашли очередную маршрутку, условия проезда в которой далеки от норм. В частности, в паблике "dtp.kiev.ua" опубликовано фото из салона маршрутки со сломанными креслами.

"В Киеве маршрутки 455-го маршрута оснащены системой раскладывания кресел, как в самолете. Все для удобства киевлян", – говорится в подписи к фото.

При этом в комментариях жители столицы шутят, что на таких сидениях можно в пробках подремать, а также в транспорте очень часто "складываются" колеса – тоже как в самолете.

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Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь о результатах работы столичных властей в 2019 году, 3 декабря сообщил, что за последние несколько лет город закупил 284 единицы общественного транспорта – 121 новый троллейбус, 63 современных трамвая и 100 автобусов. Также были обновлены 135 вагонов метро и отремонтированы пять станций скоростного трамвая на Борщаговской линии.

Не так давно на проспекте Героев Сталинграда, 4 у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи.

Как сообщалось, киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

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