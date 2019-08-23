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Киевляне недовольны ремонтом дороги на Пушкинской: фото

23 августа, 13:15

Александр Марущак

Жители столицы считают, что снимать старый бордюрный камень нецелесообразно

/ Фото: Сегодня

Горожане ставят под сомнение целесообразность ремонта на улице Пушкинской, который начался на прошлой неделе.

"Ремонт проезжей части — это хорошо. Но нам непонятно, зачем снимать старый бордюрный камень, который находится в хорошем состоянии. А еще непонятно, зачем дорожники хотят менять плитку на тротуарах. Она находится в отличном состоянии! Зачем тратить деньги, если плитка еще может послужить годами. Неужели город такой богатый, чтобы разбрасываться деньгами?" — возмущается местный житель Олег Назаров.

В КК "Киевавтодор" отмечают, что работы на улице Пушкинской проводятся без перекрытия движения, на участке от Б. Хмельницкого до Прорезной.

"Плитка на тротуарах не менялась 15 лет и уже начинает крошиться. Что касается бордюрного камня, то наши сотрудники будут обследовать каждый, и если он в нормальном состоянии, его установят на место. Работы на этом участке планируют завершить до 30 сентября. На тротуарах по Пушкинской обустроят велополосу от улицы Льва Толстого до Прорезной, также запланирована велодорожка в обратном направлении — от Прорезной до Богдана Хмельницкого", — сообщили в "Киевавтодоре".

Общая стоимость ремонта на Пушкинской более 142,5 млн грн. Тут заменят освещение, ограждения, установят делиниаторы. Работы продолжат в следующем году. Также в "Киевавтодоре" отмечают, что в планах построить наземный переход с установкой светофора на углу Пушкинской и Б. Хмельницкого. Сейчас мамы с колясками вынуждены ходить по ступенькам подземного перехода.

"Мы не против обустроить наземный переход. Сейчас ждем согласования от полиции и департамента транспортной инфраструктуры", — добавляют в корпорации.

Напомним, что на данный момент в столице продолжается ремонт Борщаговского путепровода и строится Шулявский путепровод. Для того чтобы смонтировать многотонный пролет Шулявского моста, перекрывали проспект Победы, а на Борщаговском путепроводе уже установили новые балки – они будут основой новой проезжей части моста.

Вместе с тем идут ремонтные работы на проспекте Бандеры длиной 4,5 км, одного из самых загруженных в городе, а также перед Северным мостом. "Сегодня" побывали на месте и узнали, как идет ремонт и грозят ли городу пробки.  

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Киев ремонт дорог тротуар

Источник: Сегодня

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