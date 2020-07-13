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Киевляне сняли на видео, как автобус с пассажирами на ходу теряет запчасти

13 июля, 11:22

Наталья Руда Наталья Руда

ЧП произошло на улице Закревского

Киевляне сняли на видео очередной автобус, разваливающийся на ходу.

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На кадрах, опубликованных в паблике "Киев Оперативный", видно, как у автобуса на дороге отваливаются запчасти.

"Лучшему транспорту в Киеве быть. Утром на Закревского у лучшего транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров по маршруту 101, что-то оторвалось. Хорошо, что не колеса, как это часто бывает у маршруток", - говорится в подписи к видео.

Ранее в столице у маршрутки на ходу отвалилось колесо, вылетело на проезжую часть и едва не убило человека.

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Также на столичной Оболони произошло подобное ДТП. На проспекте Героев Сталинграда, 4 у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось. Два колеса пролетели через весь проспект, чудом не задев проезжающий там транспорт, снесли забор и протаранили припаркованный Nissan.

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Напомним, что ранее в столице снова перенесли полноценный запуск единого электронного билета для проезда в общественном транспорте, который был запланирован на 1 июля. Также мэр столицы Виталий Кличко уволил главу оператора системы е-билета.

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Киев автобусы общественный транспорт

Источник: Сегодня

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