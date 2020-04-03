Киевляне сняли на видео остановку с очередью в 150 человек

На столичной Троещине не уменьшается количество людей на остановках общественного транспорта. Так, жители жилого массива сняли на видео огромную очередь на конечной остановке на улице Радунской.

"Стоит больше 150 человек. Маршруток нет, троллейбусов нет", - говорит автор видео, которое опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Также на остановке стоят и сотрудники муниципальной охраны.

Реклама

Напомним, в связи с карантином в столице уже более двух недель не работает метрополитен. Общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам.

В тренде Эвакуированных из Дохи украинцев не выпускали из самолета и отправили на обсервацию (видео)

Отметим, что с введением ограничений с 23 марта на перевозки в автобусах, троллейбусах, маршрутках и автобусах в столице произошел транспортный коллапс.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что на данный момент в Киеве закрыты садики, школы, университеты, ТРЦ, спортивные комплексы и бассейны, бары, рестораны, кафе. Также отменены все массовые мероприятия. Вместе с тем, аптеки, АЗС, банки, продуктовые магазины и супермаркеты продолжают работать.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама