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Киевляне сняли на видео остановку с очередью в 150 человек

3 апреля, 11:02

Наталья Руда

Большое количество пассажиров заметили на Троещине

На столичной Троещине не уменьшается количество людей на остановках общественного транспорта. Так, жители жилого массива сняли на видео огромную очередь на конечной остановке на улице Радунской.

"Стоит больше 150 человек. Маршруток нет, троллейбусов нет", - говорит автор видео, которое опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

Также на остановке стоят и сотрудники муниципальной охраны.

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Напомним, в связи с карантином в столице уже более двух недель не работает метрополитен. Общественный транспорт перевозит пассажиров только по специальным билетам.

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Отметим, что с введением ограничений с 23 марта на перевозки в автобусах, троллейбусах, маршрутках и автобусах в столице произошел транспортный коллапс.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, что на данный момент в Киеве закрыты садики, школы, университеты, ТРЦ, спортивные комплексы и бассейны, бары, рестораны, кафе. Также отменены все массовые мероприятия. Вместе с тем, аптеки, АЗС, банки, продуктовые магазины и супермаркеты продолжают работать.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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транспорт Киев карантин

Источник: Сегодня

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