Киевляне сняли на видео водителя маршрутки, который курил за рулем

Водитель маршрутки №476 курил в окно, пока перевозил в салоне пассажиров

Жители столицы в очередной раз сняли на видео водителя маршрутки, который курит за рулем, в то время как в салоне находятся пассажиры.

Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в маршрутке №476.

"Интересно, а эта табакотерапия входит в стоимость проезда маршрутки?" - говорится в подписи к видео.

Напомним, что водитель троллейбуса, трамвая или автобуса не имеет права курить в кабине во время движения на маршруте — это нарушение. Пассажиры, заметившие курящего водителя, могут пожаловаться на его действия, отправив жалобу на горячую линию обслуживающего КП.

Также сообщалось, что два года назад водитель автобуса маршрута №30 (ст. м. "Академгородок" – санаторий "Лесная поляна") ехал в сторону станции метро "Академгородок" из Пуща-Водицы и курил за рулем. На сигаретный дым в салоне автобуса пожаловалась пожилая пассажирка, сделав водителю замечание, мол, в салоне находятся малолетние дети, которые вынуждены дышать его дымом. На замечание, по словам пассажиров, шофер ответил матерными словами. Но на этом конфликт не закончился, еще один пассажир получил резкие высказывания от водителя, мол, где хочу, там и курю. В итоге пассажиры сфотографировали водителя-курильщика, который начал закрывать лицо руками.

Ранее новости "Сегодня" писали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".

Также читайте в материале "Сегодня" об итогах года с дорогим проездом в общественном транспорте Киева.

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