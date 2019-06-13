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Киевлянам не хватает общественного транспорта: сколько на дорогах трамваев и автобусов (инфографика)

13 июня, 09:01

Троллейбусы и автобусы — условно новые, а вот большинство трамваев нужно заменить

Фото: Pixabay

Киевляне жалуются на нехватку общественного транспорта, особенно в вечерние часы. Например, люди недовольны малым количеством автобусов №119, которые курсируют по маршруту "Улица Василия Касияна — Контрактовая площадь" с интервалом в 25—40 минут. Да и троллейбусов на некоторых маршрутах после 21:00 можно не дождаться. "Сегодня" узнали, сколько трамваев, автобусов и троллейбусов колесят по городу и планируют ли власти закупку новых.

Всего на балансе "Киевпастранса" числится 1578 единиц общественного транспорта: 709 автобусов, 458 трамваев и 401 троллейбус. Но не весь транспорт ежедневно выходит на маршрут (многие в ремонте), даже в часы пик на городских маршрутах работают 360 троллейбусов, 275 трамваев, 355 автобусов и 135 коммунальных маршруток (71% от общего количества). Больше всего условно новой техники работает на автобусных и троллейбусных маршрутах — почти все машины выпущены после 2001 года, то есть им уже почти 20 лет. А вот на трамвайных маршрутах до сих пор используют 358 старых чешских трамваев "Татра Т-3" (1960—1990-х годов выпуска). 

Фото: Сегодня

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С 2010 года транспортники начали обновлять трамвайный парк: модернизировали несколько десятков "Татр", закупили 14 "Каштанов", сделанных в Киеве, и один "Богдан" в 2012 году (из-за высокой стоимости их решили не закупать). В 2016—2018 годах для "Киевпастранса" приобрели 47 польских трамваев Pesa и 10 львовских "Электронов". Как сообщили нам на предприятии, в этом году закупят 13 новых троллейбусов, а вот трамваи и автобусы приобретать пока не планируют.

Ранее мы писали, что в Киеве на проспекте Маяковского произошло необычное ЧП с троллейбусом-гармошкой. Его корпус сломался посередине, как раз в месте гармошки.

Также новости "Сегодня" сообщали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик".


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Тег транспорт, Киев, общественный транспорт

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АВТОР:

Василий Михальчук

Источник:

Сегодня

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