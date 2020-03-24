Киевлянка, не попавшая в трамвай, "проучила" водителей, парализовав движение (видео)

В Киеве, где транспорт ездит в условиях жесткого карантина, во вторник, 24 марта, женщина, которая не смогла попасть в трамвай на улице Кирилловской, решила "проучить" водителей и пошла по трамвайным рельсам, буквально парализовав движение транспорта. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

На появившихся кадрах видно, что за женщиной медленно едут два трамвая, а автор видео уточняет, что неподалеку есть третий.

При этом в комментариях к посту пользователи начали спорить, прав ли был мужчина, снимавший видео или же ему нужно было предложить женщине помощь и подвезти ее.

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В тренде Транспорт для избранных: у Кличко объяснили, как получить спецбилеты на проезд в Киеве

Напомним, жители столицы с 23 марта не могут ездить на общественном транспорте без спецбилетов, которые выдает Киевская городская государственная администрация. Новости "Сегодня" подробно писали, как работал транспорт в первый день жестких норм карантина и как спецбилеты продавали в интернете. При этом мэр Киева Виталий Кличко пригрозил спекулянтам ответственностью.

Отметим, что карантин в связи с распространением коронавируса введен в Киеве как минимум до 3 апреля.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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