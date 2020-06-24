Традиционно усложнен выезд с Троещины, а также проезд в центре

Столичные дороги с самого утра в среду, 24 июня, скованы пробками. Согласно данным Google Maps, в городе зафиксировано более 10 аварий, а на ряде участков идут ремонтные дороги.

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Так, утром традиционно сложно выехать с Троещины – тянучки есть на улице Бальзака, проспекте Шухевича, Северном мосту. Также пробки и на Минском массиве – на улицах Богатырской и Семьи Кульженко.

На мосту Метро ситуация с проездом не критична, однако на подъездах к нему есть заторы. Также парализованы дороги на Северно-Броварском и Лесном массивах – бульвар Перова, улицы Генерала Жмаченко, Миропольская, Братиславская, Киото, Кубанской Украины.

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Также в тянучках – проспекты Соборности и Бажана.

Усложнен проезд и в центре – пробки есть на Владимирском спуске, Парковой дороге, улицах Грушевского, Саксаганского, Жилянской. Также проблемы с проездом есть на проспектах Победы и Воздухофлотском, на улице Гетьмана,

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Пробки сегодня наблюдается на въездах в город в районе Софиевской Борщаговки, Крюковщины, а также на Большой Окружной, Столичном шоссе и на Голосеевском проспекте.

В тренде Киевские дороги парализовали пробки и ДТП: какие улицы объезжать

Кроме того, до 21:00 24 июня частично ограничено движение на Столичном шоссе. Там начали восстанавливать покрытие на участке за развязкой у станции метро "Выдубичи" в направлении выезда из города (часть, которая ограждена забором).

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Также до 1 сентября под эстакадным съездом с Днепровского спуска частично ограничено движение транспорта – на самом эстакадном съезде на Набережное шоссе начали новый этап ремонта: обновляют ригели и опоры сооружения.

Напомним, что Киев ухудшил позиции в рейтинге городов мира с самыми большими пробками, заняв 12-е место согласно исследованию дорожного трафика компании TomTom за 2019 год.

Также новости "Сегодня" писали, что проект нового генплана столицы предусматривает строительство новой автомагистрали – удлинение Железнодорожного шоссе. Как заявил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий, это позволит разгрузить центральные улицы столицы.

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