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Киевские пробки попали в мировой антирейтинг

29 января, 18:59

Киевляне проводит в пробках в среднем 30 минут в день

/ Фото: Pixabay

Киев ухудшил свой рейтинг на 1 позицию, и занял 12-место в мире (и 3-е в Европе) среди мегаполисов, склонных к заторам на дорогах, сообщает Экономическая правда.

Согласно исследованию рейтинга TomTom, в Европе столица Украины занимает 3-е место в рейтинге, уступая лишь Москве и Стамбулу. Одесса в европейском рейтинге заняла седьмое место.

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Рядом с Киевом во всемирном рейтинге расположились Бангкок и Мехико. Всего рейтинг охватил 416 городов. Наиболее загруженные дороги – в индийском городе Бангалор, столице Филиппин – Маниле, и столице Колумбии – Боготе.


По данным рейтинга, киевляне проводит в пробках в среднем 30 минут в день. За год продолжительность пребывания в пробках набегает до 9 дней и 11 часов. За это время, согласно TomTom, можно связать 57 шапок, или 10 свитеров. Или посмотреть 200 эпизодов "Игры престолов".

Наиболее неудобное время для передвижения по городу в четверг между 18:00 и 19:00. В 2019 году самым загруженным днем было 23 января, а наименее загруженным 28 апреля.

Также во всемирном рейтинге присутствуют еще три украинских города: Одесса (18-е место), Харьков (29-е место) и Днепр (47-е место).

Напомним, на столичных дорогах утром в четверг, 23 января, наблюдались серьезные пробки, а водители сообщают о гололеде.

Напомним, в Киеве 28 декабря днем мэр Виталий Кличко открыл движение по Шулявскому мосту. Прибыв на место в костюме Деда Мороза, градоначальник проехался по мосту на мотоцикле, после чего по новому путепроводу поехали десятки автомобилей. Сначала движение было открыто лишь в одном направлении – в сторону улицы Елены Телиги. Однако водителям пришлось волноваться недолго: в направлении улицы Вадима Гетьмана поток машин также пустили – спустя пару минут.

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Киев рейтинг пробки

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