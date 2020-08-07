Киевские велосипедисты в шоке: им запретили подъезжать к Подольскому мосту

Киевские велосипедисты жалуются, что им закрыли возможность проезда на велосипедах со стороны Русановских садов на Труханов остров. Там появился забор. Теперь любителям велоспорта приходится объезжать это место, наматывая лишние километры.

"Раньше – мы там просто заборчик объезжали. Теперь же проезд закрыли полностью. Никто не говорит, когда откроют проезд", – возмущается киевский велосипедист Сергей.

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В коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", поясняют, что забор появился из-за строительства Подольско-Воскресенского моста.

"Данная территория относится к отведенному участку под строительство Подольско-Воскресенского моста. Поэтому она была ограждена забором. Это ведь строительная площадка, а допуск посторонних лиц на нее запрещен! Даже технологический мостик, которым пользовались велосипедисты, предназначен исключительно для пропуска строительной техники. Ответственность за нахождение посторонних лиц на площадке несет генподрядчик. Поэтому и было принято такое решение. Мы извиняемся перед велосипедистами за временные неудобства. Возможно, они считают, что могут без проблем проехать по стройплощадке, но для нас безопасность – прежде всего", – поясняет сайту "Сегодня" Александр Здольник, заместитель директора КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

По его словам, ограждения будут находиться на этом месте до тех пор, пока мост не введут в эксплуатацию. Напомним, по планам столичных властей открыть автомобильное сообщение по Подольскому мосту планируют в конце этого года.

"Я бы рекомендовал велосипедистам пользоваться официальными велосипедными маршрутами, например, Троещина – Европейская площадь, через Труханов остров. Там установлены соответствующие дорожные знаки, шлагбаумы, ограничено движение транспорта. Велосипедисты могут добираться на остров по безопасной велодорожке, а не через строительную площадку", – добавляет Александр Здольник.

Напомним, что ранее жители Русановских садов перекрывали дорогу из-за строительства Подольского моста в столице.

В прошлом году с наступлением осенних холодов журналисты "Сегодня" отправились посмотреть, как обстоят дела у столичных мостов и проверить их состояние.

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