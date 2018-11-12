Киевским спасателям передали пожарные тягачи нового поколения

Спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве передали пожарные тягачи нового поколения. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.









По словам министра, переданные автомобили – отечественного производства. Машины дополнительно оборудованы лафетным стволом, генератором, осветительной мачтой, мотопомпой для загрязненных вод и спасательным оборудованием.

"Техника приобретена за госсчет", – уточнил Аваков.

Напомним, после двух жутких пожаров спасатели ГСЧС в октябре проводили рейды по домам в селах Киевской области. По данным пожарных, причиной возгораний часто становятся дешевые китайские удлинители. Так, были найдены опасные нарушения почти в каждом проверенном доме.

Кроме того, ранее пожарные рассказали, какие опасности таят в себе обогреватели. Спасатели настойчиво не советуют пользоваться самодельными обогревателями, а специалист при электроприборам раскрыл нюансы их использования.