Киевский аэропорт анонсировал масштабные увольнения: названа причина

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского, который возобновил авиасообщение с 17 июня, сократит половину своих сотрудников, чтобы спасти предприятие от банкротства. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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"Аэропорт "Киев" начинает поэтапное сокращение своих сотрудников, на фоне глубокого кризиса, в котором оказалась авиационная отрасль из-за пандемии коронавируса, что способствует резкому падению авиаперевозок и снижению пассажиропотока. Руководство международного аэропорта "Киев" постоянно обращается за помощью к властям, но надлежащей и своевременной реакции так и нет", – говорится в сообщении.

Всего в аэропорту на двух предприятиях – КП МА "Киев" и ООО "МАСТЕР-АВИА" – работает около двух тысяч человек. В смежных предприятиях, сотрудничающих с аэропортом, еще 8000 сотрудников.

"Мы прогнозируем медленное восстановление спроса на авиаперелеты и ожидаем возврата к докарантинному уровню всего за несколько лет. Самостоятельно, без помощи государства, столичному аэропорту не выжить. К сожалению, нам придется сократить 50% персонала, в том числе высококвалифицированных специалистов отрасли", – уточнили в аэропорту.

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На данный момент каждое подразделение "Киева" решает, кого из сотрудников уволить и как оптимизировать работу предприятия.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса, заставившей многие страны мира закрыть свои границы, авиарынок может стать совсем иным. Как считает авиаэксперт Александр Ланецкий, большинство авиакомпаний просто не переживут кризис, а дешевых билетов тоже не останется. Сайт "Сегодня" ранее разбирался, что ждет авиарынок.

Напомним, Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня.

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