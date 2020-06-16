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Киевский аэропорт продлил карантин и отменил рейсы

16 июня, 09:04

Наталья Руда Наталья Руда

Международные авиарейсы начнут выполняться с 17 июня

Международный аэропорт "Киев" имени Сикорского, который планировал возобновить полеты с 16 июня, сообщил о продлении карантина до 3:00 17 июня и отмене ряда рейсов. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

"Международный аэропорт "Киев" не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета министров Украины № 392 от 20.05.2020 года. Внимательно следите за расписанием рейсов и уточняйте информацию у представителей авиакомпаний", – говорится в сообщении аэропорта.

Вместе с тем, в социальных сетях под объявлением аэропорта о продлении карантина пассажиры сообщили, что уже успели зарегистрироваться на заявленные рейсы, которые теперь отменены.

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Отметим, что с 15 июня Украина запустила международное авиасообщение, однако большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходит восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете.

Также читайте о ситуации с распространением коронавируса в Киеве.

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Киев карантин аэропорты

Источник: Сегодня

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