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Киевский фуникулер возвращается: названа точная дата открытия после ремонта

28 августа, 19:01

Самый необычный транспорт столицы снова готов принимать пассажиров

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

29 августа в 12:00 возобновляет работу киевский фуникулер, сообщили в КП "Киевпастранс". Напомним, что с 22 июля он был закрыт на ежегодный технический осмотр. Его должны были открыть 23 августа, однако во время испытаний возникли технические неполадки и дату открытия перенесли до их устранения.

Во время ежегодных регламентных работ здесь обновили средства связи, настилы пола и потолка, провели ремонт тяговых двигателей, колес, тормозов и пантографов. Кстати, новости "Сегодня" побывали на месте работ и посмотрели, что происходит с фуникулером во время ремонта.

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Киевский фуникулер пережил несколько реконструкций. Первое обновление подъемника провели в 1928 году после того, как произошло жуткое ЧП во время испытания подъемника: верхний вагон сорвался вниз и столкнулся с нижним. К счастью, обошлось без жертв, но старые вагоны решили списать. Тогда же фуникулер увеличили на 38 метров и построили выход на улицу Сагайдачного, который ранее находился на Боричевом Току. Во время войны подъемник не закрывали, и он перевез миллион пассажиров.

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Фото: facebook.com/MNSLVIV

Столичные власти неоднократно заявляли о замене старых вагонов подъемника на современные, с прозрачной крышей и кондиционерами.

Тем временем на горнолыжном курорте Штоос в Швейцарии открыли фуникулер с самым стремительным подъемом в мире.

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транспорт Киев фуникулер киевпастранс

Источник: Сегодня

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